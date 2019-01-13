Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Kar Yağışını Oynayarak Karşıladı

Vatandaşlar Kar Yağışını Oynayarak Karşıladı

1 saat önce

Vatandaşlar kar yağışını oynayarak karşıladıIĞDIR - İki yıldır kar yağmayan Iğdır'da vatandaşlar yağan karı oyun oynayarak karşıladı.

Vatandaşlar kar yağışını oynayarak karşıladı

IĞDIR - İki yıldır kar yağmayan Iğdır'da vatandaşlar yağan karı oyun oynayarak karşıladı.
Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 10 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi.
Bütün yurda kar yağdığını fakat Iğdır merkeze iki yıldır ilk defa kar yağdığını belirten Emre Ayyıldız, "kar yağışını hasretle bekledik. Yüksek kesimlerde kar yağışı olmasına rağmen, Iğdır merkeze kar yağmıyordu. Çok şükür merkeze iki yıldır ilk defa bu kadar kar yağdı. Bizde dışarı çıkarak yağan karın tadını çıkartıyoruz" dedi.
Belediye meydanında toplanan vatandaşlar ise, kar yağışının sevincini kartopu ve oyun oynayarak yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Iğdır, 3. Sayfa, Güncel
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