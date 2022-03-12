Vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

12.03.2022 23:13

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde akşam saatleriyle birlikte şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

YORUMLAR
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Anadolu Yakası, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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