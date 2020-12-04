Kocaeli ve Karabük'te vatandaşlar kısıtlama öncesi açık alanlarda ve pazarda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Kocaeli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi açık alanlarda güneşli havanın tadını çıkarırken, Karabük'te halk pazarda alışveriş yaptı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kocaeli'de vatandaşlar, haftanın son iş gününü sarı, kahverengi ve kırmızı renklerin hakim olduğu Sekapark'ta değerlendirdi.

Bazı kişiler sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla birlikte yürüyüş ve spor yaparak güzel havanın keyfini yaşadı.

Üç saatlik sokağa çıkma iznini değerlendirmek için Sekapark'ı tercih eden gençler ise kaykay ve paten kayıp, bisiklet sürdü.

İngilizce öğretmeni Tuğba Şahin, çocuklarını sonbaharın keyfini çıkarması için dışarı çıkardığını söyledi.

Sekapark'ta yaprakları sararan ağaçların güzel görüntüler oluşturduğunu dile getiren Şahin, "Çok güzel bir ortam var, insan gitmek istemiyor. Hava ne zaman sıcak olsa özellikle buraya gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla kaykay kayan Çağrı Memişoğlu da yaş itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasından etkilendiklerini, izin saatlerinde arkadaşlarıyla Sekapark'a geldiklerini kaydetti.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkamasalar da bu durumun yeni hobiler edinmelerini sağladığını aktaran Memişoğlu, "Bazı şeyleri daha iyi anlamaya başladık, yeni hobiler edindik. Kapalı alanlara gitmiyoruz, açık alanda maskelerimizi takarak spor yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, alınan tedbirlerden memnun olduklarını dile getirerek, yaşıtlarından kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için kurallara uymalarını istedi.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarda alışveriş yoğunluğu

Karabük'te, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma pazarında alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar, kısıtlama öncesi pazarda alışveriş yaptı. Pazarın, diğer günlere nazaran daha kalabalık olduğu görüldü.

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak, 7 Aralık'ta saat 05.00'te sona erecek.