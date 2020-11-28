Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi'nden ayrılmadı - Son Dakika

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi'nden ayrılmadı
28.11.2020 20:35
Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi'nden ayrılmadı İstanbul'da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezmeye devam etti.
Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi'nden ayrılmadı
İSTANBUL - İstanbul'da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezmeye devam etti.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugün 20.00 ile yarın 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.
Saat 20.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasına rağmen vatandaşlar İstanbul'un en gözde mekanlarından olan İstiklal Caddesi'nde gezmeye devam etti.
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