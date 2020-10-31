Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı - Son Dakika

Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı
31.10.2020 00:57
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Kuşadası'nda da şiddetli olarak hissedilirken, deprem nedeniyle kendini sokağa atan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Kuşadası'nda da şiddetli olarak hissedilirken, deprem nedeniyle kendini sokağa atan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.
6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası peşpeşe meydana gelen Kuşadası Körfezi merkezli 3.0 ile 4.5 aralığındaki artçı deprem sayısının 12'yi geçmesi üzerine vatandaşlar geceyi sokaklarda ve arabalarda geçirmek için hazırlık yapıyor.
Deprem sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar yakın tarihte böyle şiddetli bir deprem yaşamadıklarını ifade ederek, çok korktuklarını dile getirdi. - AYDIN
Son Dakika Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi