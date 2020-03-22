Vatandaşlar korona virüs sebebiyle bitpazarının kapatılmasını istedi - Son Dakika
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Vatandaşlar korona virüs sebebiyle bitpazarının kapatılmasını istedi

6 saat önce

Ülke genelinde etkisi artan korona virüs sebebiyle vatandaşlar yetkililerden, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kurulan bitpazarının biran önce kapatılmasını talep ettiler.

Vatandaşlar korona virüs sebebiyle bitpazarının kapatılmasını istedi, System.String[]

Ülke genelinde etkisi artan korona virüs sebebiyle vatandaşlar yetkililerden, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kurulan bitpazarının biran önce kapatılmasını talep ettiler.


Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde Cumartesi günleri kurulmaya devam eden, bitpazarında korona virüs nedeniyle vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanmaya başladı. Semt sakinlerinden Şahin Karasa isimli vatandaş, bu süreçte yetkililere yapılan şikayetlere rağmen pazarın hala kurulmasından dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.


Şahin Karasa isimli mahalle sakini, "Çarşamba Pazarı bile iptal edilmişken normal günlerde bile mikrop yuvası olan gıda ile ilgisi olmayan ve kurulmaması gereken bu pazara nasıl müsaade edilmektedir. Pazar kurulmaya başlamadan önce köylü pazarı olurdu şuanda köylü pazarını da bastırarak mikrop virüs pazarı devam etmekte. Tezgah açan köylülerde kenara kıyıya itilmişlerdir. Pazar yeri Adapazarı Belediyesi'ne ait olup kullanımı için Sakarya Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası ile protokol yapışmıştır" diyerek şikayetlerini dile getirdi ve pazarın biran önce kapatılması gerektiğini vurguladı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:34 Kaynak: İHA

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