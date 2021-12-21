Üye Girişi
Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor - Son Dakika

Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor

21.12.2021 15:53

Döviz kurlarındaki hızlı geri çekiliş sonrasında vatandaşlar, çarşı pazarda kur artarken hızla yükselen fiyatların aynı hızla düşürülmesini bekliyor.

Döviz kurlarındaki hızlı geri çekiliş sonrasında vatandaşlar, çarşı pazarda kur artarken hızla yükselen fiyatların aynı hızla düşürülmesini bekliyor.

AA muhabiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.

Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.

Vatandaşlar ise kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılması gerektiğini belirtirken, fiyatlar düşecek beklentisiyle alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını ifade ediyor.

Marketlerdeki fiyatları gözlemleyen vatandaşlar, hiç bir ürünün fiyatında indirim olmadığına dikkati çekti.

İzlenimlerini aktaran Mustafa Pekgüleç, "Fiyatlar inmiyor ki, fiyatlar aynı yerinde duruyor. 10 gün önce atlet aldım. 22,5 liradan sonra gene gittim 25 lira olmuş tanesi. Döviz bir parça yükseldi mi hemen zammı koyuyorlar." dedi.

Kurların hızlı bir şekilde geri çekildiğini belirten Pekgüleç, kur yükselirken artan fiyatların düşerken de aynı hızla düşürülmesini gerektiğini ifade etti.

Pekgüleç, kilosu 4,90 lira olan patatesin dolar az bir şey yukarı çıkınca 6 lira olduğunu ama kur düşünce bu durumun etikete yansımadığını söyledi.

"Marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar"

Pekgüleç, şunları kaydetti:

"Yani indirim yok. Ne yaparsan yap milletle baş etmek mümkün değil. Stokçuluk da var. Yağ bulamıyorsun. Tezgahta peynir var, tarihi geçmiş ürün koyuyorlar. Gidiyorsun kasada değişik fiyat çıkıyor. Aynı zamanda marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar. Gözüme çarpan şu 99 kuruş yazıyorlar niye düz rakam yazılmıyor. Vatandaş olarak dövizdeki düşüşün ürünlere yansımasını bekliyoruz. Ben biraz sonra halı bakacağım bekliyorum dövizdeki düşüşten sonra halının fiyatı nereye düşecek."

Öte yandan marketlerde önceki günlere göre müşteri yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, isminin açıklanması istemeyen vatandaşlar, kurdaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını beklediklerini, bunun için alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını dile getirdiler.

Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor
Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor
Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor
Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor
Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, alışveriş, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:47 Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı! Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!         
16:48
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 17:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement