Vatandaşlar manav ve marketlerden ihtiyaçlarını giderdi - Son Dakika
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Vatandaşlar manav ve marketlerden ihtiyaçlarını giderdi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Belli saatler arasında açık olan bakkal ve manavlardan vatandaşlar alışverişlerini yaptı.
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1.05.2020 20:39:14. #1.13#
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