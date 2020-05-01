Vatandaşlar manav ve marketlerden ihtiyaçlarını giderdi (2) - Son Dakika

Vatandaşlar manav ve marketlerden ihtiyaçlarını giderdi (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yollarında sakinlik hakim.İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bugün market, bakkal ve manavlar 09.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yollarında sakinlik hakim. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bugün market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterirken, bu saatler arasında vatandaşlar alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden dışarı çıktı. Sabah saatlerinde az sayıda kişinin alışveriş yaptığı görülürken, saat 14.00'a doğru market ve bakkallarda yoğunluğun arttığı gözlemlendi. 14.00 itibarıyla kısıtlamanın tekrar başlamasının ardından kent yine sakinliğe büründü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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