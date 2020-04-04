Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi - Son Dakika

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Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi
6 saat önce
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor.
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor.
Aksaray
Aksaray'da vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan pazarlara girişler, belirlenen alanlarda zabıta ekipleri tarafından kontrollü olarak yapılıyor.
Polis ekipleri, pazar yerlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları uygun olmayanları evlerine yönlendiriyor.
Zabıta ekipleri de pazar tezgahları arasındaki mesafe üç metre olacak şekilde düzenleme yaptı.
Marketlerde vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:34 Kaynak: AA
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