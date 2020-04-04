Vatandaşlar market ve pazarlara maskeyle girdi - Son Dakika

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor.

Karaman'da zabıta ekipleri, cumartesi günleri kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, salgına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcıların kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağı bilgisini veren ekipler, buna uymayan esnafı uyarıyor.

Öte yandan, pazar giriş ve çıkışlarını tek noktadan sağlayan ekipler, içeride de alanı ikiye ayırarak sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor.

Pazara gelmek isteyen 65 yaş üstündekiler ve 20 yaşından küçükler uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Marketler de ekipler tarafından sık sık denetleniyor.