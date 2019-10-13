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Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii'ne koştu

58 dakika önce

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii'ne koştu Çamlıca Camii'nde 'Barış Pınarı' için Fetih suresi okundu Fetih suresi okunan Çamlıca Camii havadan görüntülendiİSTANBUL - Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Türkiye genelindeki camilerde başlatılan Fetih Suresi okuma kapsamında vatandaşlar...

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii'ne koştu

Çamlıca Camii'nde 'Barış Pınarı' için Fetih suresi okundu

Fetih suresi okunan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İSTANBUL - Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Türkiye genelindeki camilerde başlatılan Fetih Suresi okuma kapsamında vatandaşlar Büyük Çamlıca Camii'ne akın etti. Pazar gününü fırsat bilen binlerce vatandaş hem sabah namazını kıldı, hem de Mehmetçik için okunan Fetih Suresi'ni dinledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte, Türkiye genelindeki camilerde Mehmetçik için Fetih sureleri okunmaya devam ediyor. Pazar gününü fırsat bilen binlerce İstanbullu ise Büyük Çamlıca Camii'ne gelerek hem sabah namazını kıldı, hem de Mehmetçiğin başarısı için dua etti. Vatandaşlar okunan Fetih Suresi'ni de huşu içinde dinledi. Büyük Çamlıca Camii de okunan Fetih Suresi ve edilen dualar sırasında havadan görüntülendi.

Cami çıkışında İHA'ya konuşan vatandaşlar, Suriye'deki Mehmetçik için dua ettiklerini ve bu vesileyle Büyük Çamlıca Camii'nde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii'ne koştu

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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