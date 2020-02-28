Vatandaşlar Mehmetçik için dua etti - Son Dakika
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Vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

6 saat önce

Sabah namazının kılınması Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de, sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Mehmetçik için dua etti.

Sabah namazının kılınması

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de, sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, Mehmetçik için dua etti.

Alibey Camisinde, sabah namazının ardından gerçekleştirilen programda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi İmam Hatibi Ahmet Karalı Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi.

Öztürk duasında, "Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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