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Vatandaşlar mezarlığa akın etti

1 saat önce

Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Vatandaşlar mezarlığa akın etti, System.String[]
Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa'da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaş da yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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