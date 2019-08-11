Vatandaşlar mezarlığa akın etti
1 saat önce
Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaş da yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA
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