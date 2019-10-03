Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar minaresi yıkılan caminin avlusunda oturmaya devam ediyor
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Vatandaşlar minaresi yıkılan caminin avlusunda oturmaya devam ediyor

1 saat önce

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez camisi ibadete kapanmasına rağmen vatandaşlar etrafından ve avlusundan geçmeye devam ediyor.

Vatandaşlar minaresi yıkılan caminin avlusunda oturmaya devam ediyor, System.String[]

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez camisi ibadete kapanmasına rağmen vatandaşlar etrafından ve avlusundan geçmeye devam ediyor. Dikkat çeken anlar drone ile havadan da görüntülendi.


Silivri açıklarında geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da minaresi yıkılan cami ibadete kapatılmıştı. İbadete kapatılan caminin avlu kapısına ise camiye ve avlusuna girilmemesi konusunda uyarı yazısı asıldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen E-5 kenarında ve en işlek metrobüs duraklarından birisi olan Avcılar'da vatandaşlar her gün aynı yoldan geçip gitmeye devam ettiği görüldü. Caminin avlusundaki ağaçların altında da vatandaşlar oturmaya devam ediyor. Tehlikeli olduğu için kapatılan caminin avlusunda ayrıca bir lokanta yer alıyor. Korkutan görüntülerin oluştuğu caminin etrafından ve avlusundan vatandaşların geçişi ise drone ile havadan görüntülendi.


Avluda oturan Lütfü Çakan isimli bir vatandaş ise yaptıklarının tehlike olduğunu kabul ettiğini söyleyerek, etrafta uyarı olmasına rağmen avluya girdiklerini ifade etti. - İSTANBUL

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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