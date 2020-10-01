Vatandaşlar palamut stokluyor

Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

SAMSUN - Karadeniz'de bu sezon bol çıkan palamut tezgahları süslüyor, vatandaş da bol bol alarak stok yapıyor.

Samsun'da balık tezgahları palamut ile doldu taştı. Balıkçılar yoğun bir şekilde palamut sattıklarını dile getirdi. Denizlerde bu palamut bolluğundan dolayı vatandaşlar bu sene palamuda doyuyor. Balık tezgahların önünde kalabalık oluşturan vatandaşlar fazlaca palamut alarak stok yapıyor. Yaklaşık 1 kiloluk palamutlar 10 liradan satılıyor. Vatandaş ucuz olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Samsun'da balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda palamut bereketi var. Sıklıkla palamut satıyoruz. Palamut büyüdü. Vatandaşlara diyoruz ki alın dolabınızı koyun. Palamut göç balığıdır. Palamudu bugün buldun yarın bulma şansınız olmayabilir. İmkanı olan vatandaşlar dolabına koysun, yazın kışın çıkartıp çıkartıp yesin. Acayip bir yoğunluk var. Alan dolabına koyuyor" dedi.

Vatandaşlar ise bolca palamut aldıklarını ve stok yaptıklarını söylediler.