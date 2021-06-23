Üye Girişi
Vatandaşlar panikle kokağa döküldü! Gece yarısı taşıyıcı kolonu çatlayan bina, sakinlerini korkuttu - Son Dakika

Vatandaşlar panikle kokağa döküldü! Gece yarısı taşıyıcı kolonu çatlayan bina, sakinlerini korkuttu

23.06.2021 09:19

İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri gecenin bir yarısı çatladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi, binada oturan vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

Ambarlı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Ördek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. Binada oturanlar durumu polis, itfaiye, sağlık ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı.

HERKESİ TAHLİYE ETTİLER

Kolonu çatlayan apartmanda oturan bir bina sakini, "Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz" diye konuştu.

Avcılar, İtfaiye, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar panikle kokağa döküldü! Gece yarısı taşıyıcı kolonu çatlayan bina, sakinlerini korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili 10:29 Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor 10:22 İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı 09:48 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi 09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar 09:08 Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı 07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti 23:23 Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti

Son Dakika Haberleri
10:32 Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler
10:28 Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili
10:22 Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor
10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
09:52 Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı
09:47 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
09:45 BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı
09:33 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor         
10:23
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı         
09:52
Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi         
09:34
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
08:14
48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti         
00:30
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı         
23:06
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 10:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar panikle kokağa döküldü! Gece yarısı taşıyıcı kolonu çatlayan bina, sakinlerini korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement