Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar, Patisi Kırık Yavru Köpek İçin Seferber Oldu

Vatandaşlar, Patisi Kırık Yavru Köpek İçin Seferber Oldu

31 dakika önce

Mardin Midyat ilçesinde, patisi kırık olan yavru köpeği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar, Patisi Kırık Yavru Köpek İçin Seferber Oldu, System.String[]
Mardin Midyat ilçesinde, patisi kırık olan yavru köpeği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralı hayvanı besleyen itfaiye ekipleri, köpeği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde patisi kırılan yavru köpeği gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yavru köpeği alıp itfaiye birimine getirdi. İtfaiye ekipleri, kendi elleri ile besledikleri yaralı hayvana yiyecek ve su verdi. Olayı, Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine bildiren ekipler, yaralı hayvanı kendilerine teslim etti.

Köpeği gören Mesut Açış, "Mahallede akşam üzeri dışarı çıktığım esnada yolun kenarında ayağı kırık yavru köpeği gördük. Durumu itfaiye ekiplerine haber verdik hemen gelip aldılar" dedi.

İtfaiye Amiri Tekin Akkurt da, "Mahalle sakini bize, ayağı kırık bir yavru köpek olduğu bilgisini verdi. Biz de, gittik köpeği olduğu yerden aldık getirdik burada besledik. Daha sonra ilgili yerlere bildirdik ve köpeği kendilerine teslim ettik" diye konuştu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Mardin, Midyat, İtfaiye, Güncel
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