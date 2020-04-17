Vatandaşlar pazarlara akın ediyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti.



Cumartesi açılan pazar cuma gününe alındı. Pazarda yoğunluk gözlenirken, maskesiz kimse içeriye alınmadı. Yasağın başlamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için pazarlara akın etti. Pazara gelenler dezenfekte tünelinde geçtikten sonra içeri alındı. Maskesi olmayanlara ise zabıta ekipleri tarafından maske verildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Normalde cumartesi günü açtığımız pazarın gününü değiştirdik, vatandaşlarımız mağdur olmasını isterik. İnegöllüler pazarlara gelerek alışverişlerini yapıyorlar, büyük bir kalabalık var. Pazara giriş ve çıkışlar iki noktada yapılıyor, maskesiz kimse içeriye alınmıyor" dedi. - BURSA