Vatandaşlar "Reis"inin doğum gününü unutmadı - Son Dakika
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Vatandaşlar "Reis"inin doğum gününü unutmadı

6 saat önce

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ıncı doğum gününü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları tebrik videolarıyla kutladı.

Vatandaşlar

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ıncı doğum gününü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları tebrik videolarıyla kutladı.


Farklı şehirlerdeki değişik yaş grubu ve mesleklere mensup kişilerin "#iyikidoğdunreis" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kutlama videolarından bazıları Erdoğan Gönüllüleri Platformu tarafından bir araya getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve tebrik mesajlarının yer aldığı videoya. Türkiye'nin dört bir tarafından farklı yaş grubu ve mesleklere mensup vatandaşlar videolarıyla katılım sağladı.


"İyi ki doğdun. Millete adanan ömür" başlığıyla başlayan videoda bazı çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip dede" diye hitap ederek doğum gününü kutladığı, bazı çocukların da şarkılarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ettiği görülüyor. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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