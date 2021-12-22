Vatandaşlar sabah namazından sonra güne paça içererek başlıyor - Son Dakika

Vatandaşlar sabah namazından sonra güne paça içererek başlıyor

Elazığ'da vatandaşlar, soğuk algınlığı, korona virüs ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı söylenen paçadan vazgeçemiyor

Sabah namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerinin ardından soğuk kış günlerinde Kapalı Çarşıda bulunan dükkanda paça içererek güne başlıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da sabah namazını kılan vatandaşlar ibadetlerinin ardından soluğu, soğuk algınlığı, korona virüs ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı söylenen paçacılarda alıyor.

Soğuk havaların etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Elazığ'da vatandaşlar, hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak için her yönteme başvurmaya başladı. Bu kapsamda vatandaşlar, soğuk algınlığı, korona virüs başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık kazandığı fikri hakim olan paçacıları doldurmaya başladı. Sabah namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerinin ardından güne tarihi Kapalı Çarşıda bulunan dükkanda paça içerek başlıyor. Osmanlıdan kalan bu lezzet, halk tarafından sıklıkla tüketiliyor.

Baba mesleğini devam ettirdiklerini belirten paçacı Engin Toplu, "Yaklaşık 35 senedir bu işi yapıyoruz. Baba mesleğini devam ettiriyoruz. O da 60 seneye yakın bu işi yaptı. Biz de ondan bu bayrağı devraldık. Sabah saat 05.00'da paça yemeğimiz hazır ve saat 12.00'a kadar satışa devam ediyoruz. Kelle paçanın yanı sıra mercimek çorbası da var. Osmanlıdan bugüne kadar gelen lezzet" dedi.

Müşterilerden Aydın Çimen ise uzun zamandır aynı mekanda paça içtiğini söyledi. Kelle paçayı soğuk havalarda daha çok tükettiğini aktaran Çimen, bu nedenle bağışıklığının güçlendiğini savundu.

Yıllardır aynı mekanda kelle paça içmeye geldiklerini aktaran müşterilerden Serkan Yılmaz da "Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan paçayı yıllardır tüketiyoruz. Birçok hastalığa karşı bağışıklık sağlıyor" diye konuştu.