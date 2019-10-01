Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar sabıkalı konsolosluğun taşınmasını istiyor
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Vatandaşlar sabıkalı konsolosluğun taşınmasını istiyor

1 saat önce

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçerken, vahşetin yaşandığı konsolosluk çevresinde yaşayan vatandaşlar, rahatsızlıklarını dile getirerek konsolosluğun taşınmasını istedi.

Vatandaşlar sabıkalı konsolosluğun taşınmasını istiyor, System.String[]

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçerken, vahşetin yaşandığı konsolosluk çevresinde yaşayan vatandaşlar, rahatsızlıklarını dile getirerek konsolosluğun taşınmasını istedi.


Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Olayın üzerinden 1 yıl geçerken konsolosluk çevresinde yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaşanan vahşetin ardından konsolosluğu yakınlarında istemediklerini ve taşınması gerektiğini dile getirdi.


Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden bir yıl geçtiğini ve konsolosluk binasını çevrelerinde görmek istemediklerini dile getiren bir vatandaş, "Bir yurttaş olarak kendi ülkemizde yaşanan bu olaya tabii ki tahammül edemiyoruz. Amerika'da sesini duyurmak için, Türkiye'yi de nişanlısı vesilesiyle tanıyıp bu ülkede katledilmesini ve buna eli uzanan kişileri kınıyorum. Bu konsolosluğun burada olması mantık dışıdır. İstemiyoruz, taşınacak iddiaları varsa doğru bir karar" dedi.


Yaşanan vahşetten duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir vatandaş, "Tabi o olaydan sonra insan rahatsız olmaz mı Allah aşkına, 54 senedir buradayım bence gider herhalde. Taşınacak diyorlar, o gün bugün böyle kapalı duruyor. İnsanlık dışı şeyler" dedi. Konsolosluk binasının çevrelerinde olmasından memnun olmadığını belirten bir başka vatandaş, "Adam evlenmek için geliyor, öldürüyorlar. Kötü bir şey, hiç memnun değilim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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