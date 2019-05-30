Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın ailesini yalnız bırakmadı
Son Dakika Güncel Haber

Vatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın ailesini yalnız bırakmadı

2 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın yakınları Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan baba evinde...

Vatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın ailesini yalnız bırakmadı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın yakınları Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan baba evinde acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 askerimiz dün şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesi, Hakkari'de ki törenin ardından, helikopterle nüfusuna kayıtlı olduğu Sakarya'ya uğurlandı. Aslen Giresunlu bir ailenin evladı olan ve Geyve nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesi ilçeye getirilirken, vatandaşlar acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin Geyve ilçesine bağlı Meleklesolak Mahallesi'nde bulunan baba evine haberin alınması sonrasında Türk Bayrağı asıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, şehit evinin önünde toplanarak aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit Aydın için Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlenecek. Şehidin naaşı daha sonra evinin önüne getirilmesinin ardından Melekşesolak Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:37 Kaynak: İHA
Geyve, Piyade, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen polis memuru intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın ailesini yalnız bırakmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]