Vatandaşlar Sıcak Hava Beklerken Karla Karşılaştı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi baharı bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışı ile karşılaştı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi baharı bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışı ile karşılaştı. Çelikhan'da ilçesinde bir süredir etkisini devam ettiren sıcak havalar dolayısıyla ilçede bahar havası yaşanıyordu. Sabah saatlerinde aniden başlayan kar yağışını gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Kar yağışıyla birlikte ilçede hava sıcaklığında oldukça düşüş yaşandı.



(İHA)

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