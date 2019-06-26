Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı
26 dakika önce
- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:12 Kaynak: AA
- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşlar Sarayburnu'nda denize girerek serinlemenin keyfini çıkartıyor.
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