Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı
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Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı

26 dakika önce

- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor.

- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşlar Sarayburnu'nda denize girerek serinlemenin keyfini çıkartıyor.
Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:12 Kaynak: AA
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