Vatandaşlar siper oldu, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, Çorum- Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bircan Ç. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin yanı sıra Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki şarampole inen vatandaşlar bir taraftan sürücüyü teselli etmeye çalışırken, diğer taraftan da aracın ters dönmemesi için seferber oldular. Kısa sürede olay yerine gelen Kaza Kırım ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM