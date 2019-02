Vatandaşlar Sivil Savunma Konusunda Bilgilendirildi

Samsun'da lise öğrencileri ile polis ekipleri, sivil savunma ve afet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıttı.

Samsun'da lise öğrencileri ile polis ekipleri, sivil savunma ve afet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıttı.



Sivil Savunma Günü dolayısıyla Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte, Tekkeköy trafik uygulama noktasında vatandaşlara afet çantası ile tanıtım broşürü verildi.



Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Rahman Köse, etkinliği afet durumunda ikaz ve işaretlerin anlamının bilinmesi ve toplum olarak afet çantasının her zaman hazır tutulması amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.



Okul öğretmenlerinden Tuncay Eker ise Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını, bu nedenle her an afete hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız maalesef olası afete yeterince hazır değil. Bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için böyle bir etkinliği gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.



Eker, afet çantası hazırlamanın oldukça önem taşıdığına işaret ederek, "Vatandaşlarımıza gerekli durumlarda kullanacakları afet çantasını nasıl hazırlayacaklarını anlattık. Bu çantalara hangi malzemeleri koyacaklarını söyledik." ifadesini kullandı.



Etkinliğe katılan öğrencilerden Funda Ayaz da sivil savunma alanında farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, vatandaşlara afet durumunda hayatlarını kurtaracak bilgileri vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu

Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor