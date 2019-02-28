Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Sivil Savunma Konusunda Bilgilendirildi

Vatandaşlar Sivil Savunma Konusunda Bilgilendirildi

1 saat önce

Samsun'da lise öğrencileri ile polis ekipleri, sivil savunma ve afet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıttı.

Vatandaşlar Sivil Savunma Konusunda Bilgilendirildi, System.String[]
Samsun'da lise öğrencileri ile polis ekipleri, sivil savunma ve afet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşür dağıttı.

Sivil Savunma Günü dolayısıyla Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte, Tekkeköy trafik uygulama noktasında vatandaşlara afet çantası ile tanıtım broşürü verildi.

Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Rahman Köse, etkinliği afet durumunda ikaz ve işaretlerin anlamının bilinmesi ve toplum olarak afet çantasının her zaman hazır tutulması amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okul öğretmenlerinden Tuncay Eker ise Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını, bu nedenle her an afete hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız maalesef olası afete yeterince hazır değil. Bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için böyle bir etkinliği gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.

Eker, afet çantası hazırlamanın oldukça önem taşıdığına işaret ederek, "Vatandaşlarımıza gerekli durumlarda kullanacakları afet çantasını nasıl hazırlayacaklarını anlattık. Bu çantalara hangi malzemeleri koyacaklarını söyledik." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Funda Ayaz da sivil savunma alanında farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, vatandaşlara afet durumunda hayatlarını kurtaracak bilgileri vermeye çalıştıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Sivil Savunma Konusunda Bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]