Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor - Son Dakika

Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 41 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, soğuk hava depolarında, fiskiye altlarında ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

Son bir haftadır etkisini sürdüren sıcak havadan dolayı vatandaşlar kendilerini serin yerlere atmaya çalışıyor. Adıyaman'da bir çiçekçi, çiçekleri için yapmış olduğu soğuk hava deposunda serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgelerinde oturarak sıcak havadan korunmaya çalışıyor. 41 derecelik sıcaktan bunaldıklarını vurgulayan vatandaşlar, serinlemeye çalıştıklarını söyledi.