Vatandaşlar soğuk havaya rağmen çarşı ve pazara akın etti - Son Dakika

Vatandaşlar soğuk havaya rağmen çarşı ve pazara akın etti

Yasak öncesi vatandaşlar pazar alanlarında sosyal mesafeyi unuttu

KARABÜK - Karabük'te vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlara akın etti. İnsan hareketliliğinin arttığı kentte trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar; hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşmesine rağmen sokaklara ve halk pazarına akın etti. Bayram öncesi eksikliklerin giderilmesi için insanların sokaklara taşması tedirgin oluştururken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler de soğuk havaya rağmen izinlerini dışarıda geçirdi. Öte yandan kentte bayram telaşından dolayı trafik yoğunluğu yaşanırken metrelerce kuyruk oluştu.