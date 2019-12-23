Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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Vatandaşlar sokağa döküldü

6 saat önce

Fatih'te bulunan ahşap bir binada yangın çıktı.

Fatih'te bulunan ahşap bir binada yangın çıktı. 3 katlı binanın kullanılamaz hale geldiği yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Sadi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki sobadan çıkan yangın kısa sürede ahşap binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki binalara sirayeti önleyen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında binada kısmı çökme yaşandı. Vatandaşları sokağa döken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

YANAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangında alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelen bina havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan binadan dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor. Öte yandan, yanan binanın yıkılma tehlikesine karşı belediye ekipleri önlem aldı.

(İHA)

Vatandaşlar sokağa döküldü

Fatih Hoca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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