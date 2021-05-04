Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor - Son Dakika

Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor

04.05.2021 13:45

Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor Kısıtlamada evde kaldığı için zamanını güvercinlerle geçiriyor Şanlıurfa'da Tam kapanma ile birlikte evden çıkamayan vatandaşlar güvercin uçurarak zamanlarını geçiriyor.

Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor

Kısıtlamada evde kaldığı için zamanını güvercinlerle geçiriyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Tam kapanma ile birlikte evden çıkamayan vatandaşlar güvercin uçurarak zamanlarını geçiriyor.

Şanlıurfa'da vatandaşlar damda kuş beslemeyi gelenek haline getirmiş durumda ve Tam kapanma ile birlikte evlerinden çıkamayan vatandaşlar evlerinin damlarında kuş besleyip, uçurarak zamanlarını geçiriyor. Korona virüsten dolayı gelen uzun süreli sokağa çıkma yasağında Şanlıurfa'da kuşçuların aynı anda kuşlarını uçurmasıyla birlikte gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturuyor. Açıklamalarda bulunan degdeş, çocukluktan itibaren damda kuş beslediğini ve kuşların artık hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Damda çocukluktan itibaren kuş besleyen Ömer Degdeş, "Ben hayvanları sevdiğim için buradaki kuşları besliyorum ve kısıtlamadan dolayı bütün günümü kuşlar ile birlikte geçiriyorum. Tam kapanma ile birlikte kuşlarımı burada uçurarak zaman geçiriyorum. Güvercinler ile ilgilenip uğraştığım için zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorum. Küçük yaşlarımdan itibaren kuş besliyorum. Askerlik yaptığım dönemde bile kuş besliyordum. Güvercinlerde artık hayatımın bir parçası haline gelmiş durumda. Bizim karışma dediğimiz olay ise saat 18.00 civarı bütün kuşçular güvercinlerini serbest bırakır ve bütün güvercinleri bir arada uçururlar. Ramazan ayında kısıtlamanın gelmesi ve havaların ısınmasıyla bütün zamanımızı kuşlar ile geçirdiğimiz için hayvanları fazla sıkmamaya çalışıyoruz. Ben 7 yaşında iken kuş merakım başladı. Size bir anımı da anlatmak istiyorum. Benim küçük iken bir kuşum vardı. Satmak için çarşıda bulunan kuşçu pazarına götürmüştüm ve kuşumu orada satmıştım tabi ben eve döndüğümde kuşumun benden önce eve döndüğünü gördüm. Ondan sonra ben kuş besleyiciliği bir tutku haline geldi ve bugüne kadar kuş beslemekten vazgeçemedim. Benim çocuklarımda güvercinleri besleyip seviyor. Kısıtlama ile birlikte günümün çoğunu kuşları besleyerek ve uçurarak geçiriyorum. Bu kısıtlama döneminde herkesin kuş beslemesini tavsiye ediyorum. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bile fark edemezler. Kuş beslemeyi çocukluktan beri merak saldığım için bırakamıyorum. O yüzden bence iyi bir şey kötü bir şey değil komşularımı rahatsız etmeden burada kuş besliyorum. Hatta komşularım benim kuş beslediğimi bile bilmezler" diye konuştu.

Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor
Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor

Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanmada zamanını damda kuş uçurarak geçiriyor - Son Dakika


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