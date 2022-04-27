Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Malatya'da inşaat halinde olan bir binada malzeme çaldıkları iddia edilen hırsızlık zanlıları vatandaşların müdahalesi sonrasında aracı bırakarak kaçtı.

Olay, 01.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Roka sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki bir binadan park halinde olan bir araca malzeme yüklendiğini gören sokak sakinleri olaya müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından 3 kişi oldukları ileri sürülen zanlılar araçlarını bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin zanlıların bırakarak kaçtığı araçta detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA