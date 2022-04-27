Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar

27.04.2022 09:42

Malatya'da inşaat halinde olan bir binada malzeme çaldıkları iddia edilen hırsızlık zanlıları vatandaşların müdahalesi sonrasında aracı bırakarak kaçtı.

Malatya'da inşaat halinde olan bir binada malzeme çaldıkları iddia edilen hırsızlık zanlıları vatandaşların müdahalesi sonrasında aracı bırakarak kaçtı.

Olay, 01.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Roka sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki bir binadan park halinde olan bir araca malzeme yüklendiğini gören sokak sakinleri olaya müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından 3 kişi oldukları ileri sürülen zanlılar araçlarını bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin zanlıların bırakarak kaçtığı araçta detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz-İHA)

Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar
Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar
Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar
Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar

YORUMLAR
500
200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar 200 bin TL değerindeki kırıcıyı çaldılar Son dakika gündem: Malatya polisi yalnız yaşayan yaşlı kadının bahçesini çapaladı Son dakika gündem: Malatya polisi yalnız yaşayan yaşlı kadının bahçesini çapaladı

Malatya, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika


Son Dakika
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement