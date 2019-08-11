Vatandaşlar tarihi camilere akın etti

Vatandaşlar tarihi camilere akın ettiBURSA - Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı.

Vatandaşlar tarihi camilere akın etti

BURSA - Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı. Binlerce kişi Bursa'nın tarihi camilerine akın etti.

Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte dolmaya başladı. Okunan hutbede bayramların kurban kesmenin önemini anlatıldı. Saatler 06.48'i gösterdiğinde bayram namazı eda edildi. Bursa'nın ilçelerinden gelen vatandaşlar, tarihi camilerde namazı eda etmenin mutluluğunu yaşadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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