Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar tarihi camilere akın etti
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Vatandaşlar tarihi camilere akın etti

15 dakika önce

Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı.

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Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı. Binlerce kişi Bursa'nın tarihi camilerine akın etti.

Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte dolmaya başladı. Okunan hutbede bayramların kurban kesmenin önemini anlatıldı. Saatler 06.48'i gösterdiğinde bayram namazı eda edildi. Bursa'nın ilçelerinden gelen vatandaşlar, tarihi camilerde namazı eda etmenin mutluluğunu yaşadı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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