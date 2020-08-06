Vatandaşlar tek tek maske konusunda uyarılıyor - Son Dakika

Vatandaşlar tek tek maske konusunda uyarılıyor

Denizli Valisi vatandaşları tek tek maske konusunda uyardı

Vali Ali Fuat Atik vatandaşlara maske hediye etti

Vali Atik: "Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız"

"Toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur"

DENİZLİ - İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri devam ediyor. Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik tarafından tek tek uyarıldı ve maske hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilde "Sağlık için, hepimiz için" parolasıyla başlattığı korona virüs denetimleri, Denizli'de de sabahın erken saatlerinden itibaren protokol tarafından uygulanmaya başlandı. Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan denetimlere Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve protokol üyeleri katıldı. Vali Atik, maskeyi yanında taşıyan ya da olması gerektiği gibi kullanmayan vatandaşları tek tek uyardı ve kurallara uymanın önemini anlattı. Atik, Denizli'de salgınla mücadelenin tam teşekkürlü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Ali Fuat Atik yaptığı açıklamada, "Denizli genel olarak alınan kurallara uyan bir şehir, bunun da neticelerini biz görüyoruz. İnşallah ülkemiz bir an önce bu pandemi sürecini yener ve maskelerimizden kurtulmuş oluruz. Bu sıcak havada maske takmak zor, bunalıyor ama toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur. Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız" diye konuştu.

"Bu durum bizleri gevşetmemeli bu bizi rehavete sürüklememeli"

Denizli'de ki korona virüs durumları hakkında bilgi veren Vali Atik, "Denizli için şunları söyleyebilirim, çok kötü durumda değiliz, Türkiye ortalamasının üzerindeyiz daha doğrusu vaka sayısı olarak altındayız. Ama bu durum bizleri gevşetmemeli bu bizi rehavete sürüklememeli, Denizli'de ki sayısal verilerin Türkiye ortalamasından düşük olmasının sebebi vatandaşlarımızın koyulan kurallara ve bizim talimatlarımıza uygun davranmalarıdır" dedi.

Vali Atik vatandaşlara maske hediye etti

Öte yandan, Vali Atik ve beraberinde bulunan protokol ile birlikte işyerlerini tek tek dolaşması ile birlikte maske, hijyen durumlarını da kontrol etti. Maskesi olmayan vatandaşlara maske hediye eden protokol üyeleri vatandaşları da sağlık konusu ve tedbirler hakkında tek tek bilgilendirdi.