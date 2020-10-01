Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor

Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Pozitif vakaların bazıları, evdeki temaslıları bile yazdırmaktan çekiniyor" İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'de korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların filyasyon...

Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli:

"Pozitif vakaların bazıları, evdeki temaslıları bile yazdırmaktan çekiniyor"

KAYSERİ - İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri'de korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermediğini söyleyerek, "Bundan 3 ay önce Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde temaslı aldığımız kişi sayısı vaka başına 6.4 idi, şuan ise vaka başına 2.7 düzeyindeyiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentteki korona virüs çalışmalarını değerlendirdi. Filyasyonun, pandemi sürecinde çok önemli bir ayağı olduğunu söyleyen Benli, test sonucu pozitif çıkan bazı hastaların, temas ettikleri şahısları söylemeye çekindiklerini dile getirdi. Benli, "Filyasyon, pandemi de çok önemli bir ayağımızdır. Pandemi yönetiminde 5 konuyu çok önemsiyoruz. Bunlar; erken numune almak, erken laboratuvar sonucu vermek, erken filyasyon yapmak, tedaviye erken başlamak ve evde tedavi vermektir. Bakanlığımızın 5 saç ayağına oturttuğu pandemi sürecinde vakaların toparlanmasını sağlayabiliyoruz. Ancak bizim sistemimizde Kayseri'de görmüş olduğumuz birkaç nokta var. Filyasyon ekiplerimiz pozitif bir vakanın evine gittikleri zaman bu pozitif vakanın temaslılarını istiyorlar. Hastalara son 1 hafta içerisinde 15 dakikadan fazla, 1.5 metreden yakın görüştüğü kişileri soruyoruz. Bunlar kimler olabilir; diyelim ki yemek yemeye 1.5 metreden yakın karşılıklı oturdu, yemek yerken maskeler çıktı, muhabbet biraz uzadı veya çay içiliyor. Bunların hepsi temaslıdır. Ev içinde bulunan temaslıları rahatlıkla alabiliyoruz. Ev içinde oldukları için kişileri yazdırabiliyorlar. Hatta evdeki temaslıları yazdırmaktan çekinenler bile oluyor. Bu toplum sağlığını koruması açısından bizim bu temaslı dediğimiz pozitif olma ihtimali olan insanları toplumdan uzakta tutmamız gerekiyor. Bunun bilinmesini istiyorum. Biz bu insanları 14 gün evlerinde tutuyoruz ve eğer semptom gelişirse ona göre muamele yapıyoruz. Semptom gelişmez ise 14 gün içerisinde zaten virüs var ise iyileşmiş oluyorlar, virüs yoksa da 14 gün evlerinde tutmuş oluyoruz. Burada bizim en çok zorlandığımız noktalardan birisi budur. Kişiler sadece kendilerinin, eşlerinin ve çocuklarının adını veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, "Bundan 3 ay önce Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde temaslı aldığımız kişi sayısı vaka başına 6.4 idi, şuan ise vaka başına 2.7 düzeyindeyiz. O zamana göre bile düşünecek olursak 1 kişiye en azından 4 kişi daha temaslı eklememiz gerekiyor. Burada biz bu 4 kişiyi kaçırdığımız zaman Kayseri oranlarına baktığımız zaman 4 kişinin biri pozitif. Bu pozitif kişi dışarıda kaldığı zaman semptom geliştireceği 5 günü düşünecek olursak bu 5 gün dışarıda gezmiş olacak. 5 gün boyunca pozitif olan kişi virüsü dağıtmış olacak. Belli bir süre sonra günde ortalama 4 kişiye virüsü bulaştıracağını düşünecek olursak bu pozitif 5'inci günde toplam 20 kişiye bulaştırmış olarak önümüze geliyor. Bu kartopunu kırmak, bu kartopunun oluşturmamak ve pandeminin yönetimini kolaylaştırmak açısından doğru bilgi paylaşımı çok önemlidir. Kayseri halkımızın bu doğru bilgi paylaşımını yapacağına inanıyor ve bu pandemiyi birlikte aşacağımızı, hep birlikte bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor
Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor
Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor
Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor

İhlas Haber Ajansı, İl Sağlık Müdürü, Ali Ramazan, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vatandaşlar temaslıları saklıyor, korona virüs vaka sayısı artıyor - Son Dakika

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