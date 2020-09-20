Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor - Son Dakika

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor Kocaeli'de vatandaşlar, hamsiyi bol bol tüketebilmek için denizlerde ve tezgahlarda bollaşarak fiyatlarının iyice düşmesi için gün sayıyor.

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de vatandaşlar, hamsiyi bol bol tüketebilmek için denizlerde ve tezgahlarda bollaşarak fiyatlarının iyice düşmesi için gün sayıyor.

Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda balık çeşitleri artarken, fiyatlar da yaz sezonuna oranla düşüş gösteriyor. Ancak havalar yeterince soğumadığı için hamsiler denizlerden çok fazla çıkmıyor. Denizlerden bu dönemde en çok palamut çıkarken, vatandaşlar havaların biraz daha soğuyup hamsinin bollaşması ve fiyatlarının biraz daha düşmesi için gün sayıyor.

"Şu anda hamsi biraz yüksek seyrediyor"

Yaz sezonuyla kış sezonunu kıyaslandığı zaman balık fiyatlarında 15 lira, 20 lira bir düşüş olduğunu söyleyen balıkçı Samet Balcı, "Ama şu anda hamsi biraz yüksek seyrediyor. O da hem taze, günlük olması hem de şu anda denizden az çıkması biraz hamsinin fiyatını yüksek tutuyor. Ama diğer palamut olsun, istavrit olsun, barbun olsun bu tür fiyatların şu anda fiyatları düşük. Yani günlük denizden çıkan balıkların fiyatları bir hayli düşük" dedi.

"Hem fiyatları düşecektir hem de bollanacaktır"

Sezon yeni açıldığı için palamutçuluğun daha bol olduğunu belirten Balcı, "Eğer palamut çok bol olursa hamsi az olur, hamsi bol olursa palamut az olur. Bu hep denizin dengesiyle alakalı bir şeydir. Ama hamsi de ilerleyen zamanlarda hem havaların soğuması hem de rüzgarlı havaların yumuşamasıyla birlikte de hamsi de hem fiyatları düşecektir hem de bollanacaktır. Şu anda Kocaeli bölgesinde tüm balık fiyatlarını gez 10 liraya, 15 liraya bile hamsi bulabilirsin. Ama onlar pazarcıların sattığı balıklardır, yani ikinci, üçüncü kalite balıklardır. Dolapta beklemiş, buzluktan çıkmış balıklardır. Ama günlük, taze iyi bir hamsi yiyeceğim diyorsan kilosu 35-40 lira olarak seyrediyor" diye konuştu.

"Vatandaşların en çok tercih ettikleri balıklar hamsi, istavrit, palamut, çinekop, mezgit"

Tezgahlardaki balık fiyatlarını aktaran Balcı, "Bugün 600-700 gram palamutlarımızın tanesi 15 lira. Hamsimizin kilosu 40 lira. İstavritin kilosu 30 lira. Mezgitin kilosu 25 lira, Karadeniz mezgitlerinin kilosu 25 lira. Onun dışında turna mezgit 50 lira, çupra levreğin kilosu 45 lira. Güzel çinekop balığımız var, 50 lira aynı şekilde. Şu anda çinekop balığı da yeni yeni çıkmaya başladı. Yavaş yavaş sezonu başladı. Yani bugünden itibaren 15-20 gün sonra çinekop bolluğu yaşanmaya başlar. Şu anda vatandaşların en çok tercih ettikleri balıklar hamsi, istavrit, palamut, çinekop, mezgit, şu anda bu balıklar sezonun balıkları olduğu için bu balıkları tercih ediyorlar. Hem uygun hem de vatandaşın cebini yakmadığı için vatandaşlar bu tür balıkları tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"Karadeniz hamsisi var mı, onu gözlemlemek için geldim"

Ailecek balık tüketmeyi çok sevdiklerini ve neredeyse her hafta tükettiklerini kaydeden Onur Hacıhaliloğlu ise, "Genelde burada Karadeniz'den gelen palamutla başlıyor sezon. Palamut fiyatları da her seneki gibi yine düşerek başladı. Hamsi çok görmedim, Marmara hamsisi gördüm. Ama onun da lezzeti Karadeniz hamsisi kadar iyi değil. Şimdi Karadeniz hamsisi var mı, onu gözlemlemek için geldim. Sezon kapalıyken bile donmuş uskumruyla ilerlemeye çalışıyoruz haftada bir. Balık tutkunuyuz diyebilirim. En çok hamsi tüketiyoruz. Ben özel olarak barbun seviyorum ama barbun gerek fiyat olarak gerekse de bolluk olarak hamsinin yanına pek yaklaşamıyor. Hamsi biraz daha bollaşıp fiyatı biraz daha düşerse istikrarlı olarak her hafta hamsi alıp yememiz mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"Hamsinin zamanı geldiği zaman geleceğim"

Yaz sezonuna göre fiyatların daha iyi olduğunu dile getiren Orhan Aksoy da, "Yazın fiyatlar daha fenaydı ama şu an çok kötü değil. 50 liraya tekir alabiliyorum, yazın 50 liraya tekir alamazdık. Haftada bir ya da iki kere tüketiyoruz. Balığı çok seviyoruz. Sezonu olmadığı zaman küçük balıkları seviyoruz, istavrit, hamsi, tekir, barbun. Hamsinin zamanı geldiği zaman geleceğim. Her balığı severim ben" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor

Karadeniz, Kocaeli, Balcı, Balık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticilerine tepki: Madem hakemler şerefsiz, neden TFF'yi ibra ettiniz Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti
Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti         
15:59
100 metrekarelik dairede 110 kediyle yaşıyordu! Evden tahliye edilen kiracı kedileriyle ortada kaldı 100 metrekarelik dairede 110 kediyle yaşıyordu! Evden tahliye edilen kiracı kedileriyle ortada kaldı         
14:23
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Kaza yapıp inkar etti, MOBESE kameralarından tespit edildi Kaza yapıp inkar etti, MOBESE kameralarından tespit edildi         
13:46
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Öfkeli baba çocukların tartışmasına karıştı, oğluna tekme atan çocuğu dakikalarca dövdü Öfkeli baba çocukların tartışmasına karıştı, oğluna tekme atan çocuğu dakikalarca dövdü         
12:03
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar         
19:00
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 16:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei