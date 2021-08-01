Vatandaşlar en çok TOKİ'nin yeni projelerini merak etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal medya hesaplarına bu yılın ilk altı ayında gelen sorular ve çağrı merkezini arayan vatandaşların en çok merak ettiği yeni projeler, indirim kampanyası ve konut teslim tarihleri oldu.

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevaplıyor. TOKİ ayrıca "ALO TOKİ" çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşların istek ve önerilerini alıyor, tüm şikayetlere çözüm üretiyor. İdare tarafından 2021 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal medya platformları üzerinden gelen 62 bin 150 soruya cevap verildi. TOKİ'ye ocak ayında 12 bin 633, şubatta 9 bin 169, martta 10 bin 56, nisanda 12 bin 95, mayısta 8 bin 298, haziranda 9 bin 899 soru soruldu. Çağrı merkezi aracılığıyla ise yılın ilk altı ayında 90 bin 603 çağrıya cevap verilirken, ocak ayında 14 bin 157, şubatta 14 bin 412, martta 23 bin 350, nisanda 16 bin 740, mayısta 8 bin 22, haziranda 13 bin 922 çağrı cevaplandı.

Afet projeleri soruldu

Ülkede yaşanan deprem ve sel gibi doğal afetlerden sonra TOKİ tarafından yapılacak projeler de merak edildi. Elazığ'da yaşanan depremden sonra depremzedeler yapılan konutların teslim tarihlerini sordu. Bunun yanında vatandaşlar İzmir'de yaşanan deprem sonrası yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Giresun ve Rize'de yaşanan sel felaketleri sonrası ise vatandaşlardan projelerin durumu hakkında sorular geldi.

Yeni projeler için soru yağmuru

Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden en çok TOKİ'nin 81 ili kapsayan yeni projeleri hakkında bilgi talebinde bulundu. Ayrıca konut satışı, teslim ve geri iadelerine ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimine yönelik sorular yanıtlandı. Vatandaşlar, il bazında ise TOKİ'den en çok İstanbul'da devam eden projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra en çok merak edilen il ise İzmir oldu. En çok sorunun geldiği diğer iller Kayseri, Antalya, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep olarak sıralandı. Bu iller için proje takibi, ihaleler, konut teslimi ve yeni yapılacak projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. TOKİ konutlarında yaşayanların soruları da cevapsız bırakılmazken, vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi. - ANKARA