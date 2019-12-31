Vatandaşlar ücretsiz fidan alabilmek için birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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Vatandaşlar ücretsiz fidan alabilmek için birbiriyle yarıştı

6 saat önce

Tokat'ta vatandaşlar ücretsiz dağıtılan meyve ve çam fidanı alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Vatandaşlar ücretsiz fidan alabilmek için birbiriyle yarıştı, System.String[]

Tokat'ta vatandaşlar ücretsiz dağıtılan meyve ve çam fidanı alabilmek için birbirleri ile yarıştı.


Tokat'ta Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü tarafından, "Ağaç kesme fidan dik" kampanyası kapsamında 200 adet akdut, 500 adet tatlı badem, 750 adet toros sediri, 600 adet yerli ceviz ve 150 adet karaçam olmak üzere 2 bin 200 adet fidan dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanında yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tokat Valisi Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından vatandaşlar fidan alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir kamyon ile bir traktör dolusu fidan kısa sürede vatandaşlar tarafından adeta kapışıldı. Bir vatandaş aldığı fidanları daha rahat götürebilmek toprağından sökerek çıkardı. Kış mevsimi olduğu için fidanın topraksız da dikildiğinde tutabileceğini ifade eden vatandaşın o anları kameralara yansıdı. Fidan alan vatandaşlarla görevliler arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, vatandaşlar arasında da fidan kapma yarışı oldu.


Vali Ozan Balcı, Tokat'ta yeni yılda 20 milyon fidanı da dikmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu Tokat'ımızın en büyük projelerinden biri. Dolayısıyla fidanları, ağaçları, doğayı seviyoruz. Aslında ağacı sevmek memleketi ve milleti sevmek demek. Ağacı seviyoruz, fidanları seviyoruz. Doğayı seveni de daha çok seviyoruz. Bu konuda daha çok çalışacağız. Ağaç kesmek yok, fidan dikmeye devam, ağaçları korumaya devam" diye konuştu. - TOKAT

Orman Genel Müdürlüğü, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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