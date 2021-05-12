Vatandaşlar ucuz bayram tatlısı için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Bahçelievler'de Ramazan Bayramı öncesinde baklava almak isteyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kısıtlamasından muaf tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Şirinevler Mahallesi E-5 karayolu üzerinde bulunan iş yerinden baklava almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girdi.

İşletme çalışanları, baklava almak için tatlıcının ününde yoğunluk oluşturan vatandaşları sıraya girmeleri konusunda uyarırken, kuyruğun uzunluğunu gören bazı vatandaşlar bu anı cep telefonuyla görüntüledi.

Kilosu 18 ila 30 lira arasında değişen baklavalardan almak için bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.