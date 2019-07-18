Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar ulaşıma kapalı köylerden helikopterle kurtarıldı
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Vatandaşlar ulaşıma kapalı köylerden helikopterle kurtarıldı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki biri ağır 16 vatandaş helikopterlerle ilçe stadına getirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki biri ağır 16 vatandaş helikopterlerle ilçe stadına getirildi.
Vatandaşlar ulaşıma kapalı köylerden helikopterle kurtarıldı
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:31 Kaynak: AA
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