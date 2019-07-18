Vatandaşlar ulaşıma kapalı köylerden helikopterle kurtarıldı
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki biri ağır 16 vatandaş helikopterlerle ilçe stadına getirildi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:31 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki biri ağır 16 vatandaş helikopterlerle ilçe stadına getirildi.
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