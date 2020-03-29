Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı - Son Dakika

Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı

-Boş kalan Balıklıgöl havadan görüntülendi

Şanlıurfa'da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu

Kentin en işlek mekanları boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile ile iğne atsan yere düşmez yoğunluğunun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı.

Kentte yoğunluğun en çok yaşandığı Balıklıgöl ve Topçu Meydanı havadan görüntülendi. Görüntülerde iki alanda da parmakla sayılabilecek kadar insan sayısının olduğu görüldü. Vatandaşlar, gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Özellikle binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.

Çalışmak için dışarı çıkan vatandaşlar, en işlek cadde ve sokakların boş kaldığını belirterek Şanlıurfalıların evde kal çağrılarına uymaya başladığını söyledi.