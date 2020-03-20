Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca, belediye ekipleri müdahale etti - Son Dakika

Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca, belediye ekipleri müdahale etti

Esenyurt Meydanı'ndaki bankların çevresi demir bariyerler ile çevrildi

-Esenyurtlu vatandaş: " Bu hastalığı yabancılar bizim ülkemize getirdi. Türkiye her zaman temiz bir ülkedir"

İSTANBUL - Esenyurt'ta vatandaşların yeni tip korona virüs (Kovid-19)'a karşı yapılan uyarılara dikkate almayarak meydandaki banklarda oturmaya devam etmesi üzerine belediye zabıta ekipleri müdahale etti. Meydanda bulunan bankların çevresi vatandaşların oturmaması için demir bariyerler ile çevrildi.

Yeni tip korona virüsü (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında zor durumda kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar Esenyurt Meydanında bulunan banklarda oturmaya devam etti. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, önce vatandaşları dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Ekipler korona virüs tehlikesine karşı vatandaşları tek tek oturdukları banklardan kaldırdı. Vatandaşların uyarıları dinlememesi üzerine bu kez meydanda bulunan bankların çevresi demir bariyerler ile çevrildi. Ekipler, daha sonra meydan çevresinde ve banklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Ayrıca meydanda bulunan caminin avlusu da dezenfekte edildi. Cuma namazını camide kılamayan vatandaşlarda bu durumdan üzgün olduklarını evlerine gidip namazlarını kılacaklarını söyledi.

"Secdeye duramadığımız için üzüntüm var"

Secdeye duramadığı için üzgün olduğunu belirten Fevzi Yıldırım, "Secdeye duramadığımız için üzüntüm var. Allah devletimize milletimize yar ve yardım etsin. Şuan için cami kapalı gidip evimde namazımı kılacağım" dedi.

"Belediyemiz iyi tedbirlerini alıyor"

Cuma namazını camide kılamadığı için evde kılacağını söyleyen Ekrem Kotancı, "Şimdi namaz kılmamıza izin vermediler. Eve gidip kılacağım. Devletimiz güçlüdür. Belediyemiz iyi tedbirlerini alıyor" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Bu hastalığı yabancılar bizim ülkemize getirdi. Gerçekten diyorum. Bu yabancıları bir çağırsınlar. Değilse Türkiye böyle bir Türkiye değildir. Türkiye her zaman temiz bir ülkedir. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz sonuna kadar haklıdır. Oturmasınlar" dedi.