Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca belediye parkı kapattı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde belediye ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bankları kaldırmasına rağmen vatandaşlar meydandaki parkta oturmakta ısrarcı davranınca, ekipler parkın tamamını şeritle kapattı.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası 81 il belediyeleri tedbirlerini arttırarak devam ediyor. Belediyeler vatandaşların kalabalık oluşturabileceği sosyal alanları kapatmak ya da farklı kuralları devreye sokarak tedbirler almaya çalışıyor. Birçok belediye meydanlarda bulunan bankları kaldırmak gibi tedbirleri devreye sokarak vatandaşların kalabalık biçimde oturmalarını engellemeye çalıştılar. Çal Belediye ekipleri Atatürk Parkı'nda bulunan sökülebilir bankları sökmesine rağmen vatandaşlar sabit banklarda oturmaya devam ettiler. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar kalabalık ortamlarda virüsün enfekte olmaması için banklara şerit çekerek çözüm aradılar. Şeritlerle kapatılan banklara vatandaşların aldırış etmeden oturmaya devam etmesi ise gözlerden kaçmadı.



Vatandaşların tüm bu uyarı ve önlemlere uymaması üzerine belediye ve polis ekipleri parkın tamamını şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında parkın kapatılmasının yararlı olacağını söyleyen çevre esnafından Ahmet Karakaş, "Malum ülkemizde bulunan korona virüsü nedeniyle ilimiz ve ilçemizde de herkes dışarıda meydanda gezmekte bugün de ilçemizde Atatürk Parkı'nda banklar kaldırıldı. Akabinde belediye personeli ve polislerce vatandaşımız uyarılarak etrafa şerit çekilip tamamıyla topluma kapatıldı. Vatandaşımız oturamayacak burada vaktini geçiremeyecek gayet başarılı bir çalışma" dedi. - DENİZLİ