Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı - Son Dakika

Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı

6 saat önce

Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı Bartın'da uyarılara uymayan vatandaşlar sokağa çıktı, belediye çareyi park ve meydanlardaki bankları sökmekte buldu.

Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı

BARTIN - Bartın'da uyarılara uymayan vatandaşlar sokağa çıktı, belediye çareyi park ve meydanlardaki bankları sökmekte buldu.

Bartın'da havaların da ısınması ile korona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkarken, bazıları da alanlarda bulunan banklarda oturmayı seçti. Vatandaşların uyarıya aldırış etmemesi üzerine belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu. Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelerek burada bulunan bankları çözdü. Bankların sökülmesinin ardından vatandaşlar alandan ayrıldı.

Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı

Bartın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar uyarıya rağmen sokağa çıktı, belediye bankları kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]