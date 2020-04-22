Vatandaşlar üzüm bağlarını maske takarak kazdı - Son Dakika

Vatandaşlardan Mehmet Sıddık Çelik, arkadaşlarıyla üzüm bağını yeni sezona hazırladıklarını belirterek, " Koronavirüs nedeniyle maskelerimizi takıyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin durmaması için işimizin başındayız. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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