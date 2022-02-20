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Vatandaşlar Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika

Vatandaşlar Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor

20.02.2022 13:50
Vatandaşlar Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor

Tatvan seferini yapan ve bölgenin güzelliklerini daha yakından görmek isteyenlere fırsat sunan Van Gölü Ekspresi'ne doğaseverler ve tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Tatvan seferini yapan ve bölgenin güzelliklerini daha yakından görmek isteyenlere fırsat sunan Van Gölü Ekspresi'ne doğaseverler ve tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Pazar ve Salı günleri Ankara'dan hareket eden ve Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ile Muş güzergahlarındaki doğal güzelliklerin arasından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, Salı ve Perşembe günleri ise Tatvan'dan hareket edip aynı güzergahlardan Ankara'ya gidiyor.

Doğa ile iç içe seyahat eden yolculara doğu bölgesinin kış güzelliğini izleme fırsatı sağlayan Van Gölü Ekspresi, 9 vagonu ve 320 yolcu kapasitesiyle Tatvan arasındaki yolculuğunu 26 saatte gerçekleştiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Van Gölü Ekspresi ile seyahat edip, yolculuk boyunca kar ve kışın güzel manzaralarını izleyerek Tatvan'a gelenlerden bazıları Bitlis ve ilçelerindeki tarihi yerleri gezmeyi seçerken, bazıları da Nemrut Kalderası ve Van Gölü Havzası'ndaki doğal güzelliklerle iç içe olmayı tercih ediyor.

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Van Gölü, Ankara, Bitlis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika


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