Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı

Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı Karabük'te aynı ormanlık alanda yeniden çıkan ikinci yangına vatandaşlar ve İl Özel İdaresi personelleri yangın tüpleri ile müdahale etti.

Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı KARABÜK - Karabük'te aynı ormanlık alanda yeniden çıkan ikinci yangına vatandaşlar ve İl Özel İdaresi personelleri yangın tüpleri ile müdahale etti. Merkeze bağlı Melise ve Ödemiş köyleri bölgesinde çıkan yangına ilk müdahale yapılmak üzere Karabük İl Özel İdaresine ait yangın tüpleri getirildi. Tren yolu ile taşınan yangın tüplerini alan vatandaşlar ve personeller yangına ilk müdahale edenlerden oldu. Bölgenin dağlık ve sarp bölge olması nedeniyle ekiplere zaman zaman zor anlar yaşatan yangın saatlerce mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 45 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmaları halen sürüyor. Öte yandan Yenice Orman İşletmesi'nde görevli arazöz şoförü İlker Kara Döngel başından yaralanmasına rağmen yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı - Son Dakika

Son Dakika

47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı, 5 ilde 13 noktada söndürme çalışmaları sürüyor

Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Benim partimin mülteci politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt: Asla öyle bir şey olamaz

Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek

Orman yangınları sonrası ülke geneli için kül uyarısı: Önümüzdeki birkaç gün rastlayabiliriz

Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var

Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş