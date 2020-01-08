Son Dakika › Güncel › Vatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecek - Son Dakika
Vatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecek
6 saat önce
Gelirler Şube Müdürlüğü 31 Ocak Cuma gününe kadar Sakarya'da ki tüm ilçelere vergi tahsilat aracı gönderecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
Gelirler Şube Müdürlüğü 31 Ocak Cuma gününe kadar Sakarya'da ki tüm ilçelere vergi tahsilat aracı gönderecek. Bu sayede Büyükşehir Belediyesine gelecek olan vatandaşlar için vergilerini daha kolay ödeme imkanı sunulmuş olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılına ait ilan ve reklam vergisi hakkında açıklama yapılmıştı. Bu kapsamda Gelirler Şube Müdürlüğü, yeni bir proje ile 31 Ocak Cuma gününe kadar Sakarya'da ki tüm ilçelere vergi tahsilat aracı gönderecek. Bu sayede Büyükşehir Belediyesine gelecek olan vatandaşlar için vergilerini daha kolay ödeme imkanı sunulmuş olacak. - SAKARYA
Son Dakika Günlük burç yorumları 8 Ocak 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu